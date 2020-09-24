Протесты в Луисвилле: ранены двое полицейских

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Столкновения протестующих с полицией начались в Луисвилле (Кентукки, США) в среду, 23 сентября.

Причиной столкновения стало то, что полицейскому, который проходил по делу о гибели афроамериканки Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter, предъявили обвинения, не связанные с ее смертью.

Как сообщает издание Courier Journal, несколько человек были арестованы, полицейские распылили в сторону протестующих слезоточивый газ. Количество арестованных не уточняется.

Местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на полицию сообщило, что при беспорядках двое полицейских получили огнестрельные ранения. Чуть позднее шеф полиции города Роберт Шредер заявил, что подозреваемый в стрельбе по полицейским задержан, сообщил телеканал ABC News. По словам Шредера, пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии в больнице.

В среду одного из трех полицейских в рамках дела о гибели Тейлор обвинили по трем пунктам, сочтя, что он необоснованно подверг риску жизнь человека при отягчающих обстоятельствах. В частности, установлено, что он стрелял по трем квартирам, а не только по той, где находилась погибшая.

Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.