На ночном пожаре в Речице погиб мужчина и пострадала женщина

Источник материала: Tut.by

Ночью в Речице в одном из двухквартирных домов произошел пожар. Спасателей вызвала соседка жильцов горящей квартиры. Позже стало известно, что погиб мужчина. Еще одну женщину доставили в больницу. Подробности сообщили в МЧС.

Трагедия произошла ночью 24 сентября на улице Турчинского.

Работники МЧС на кровати и на полу обнаружили мужчину и женщину. Они передали пострадавших врачам скорой. К сожалению, мужчину спасти уже было нельзя. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается. Основная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.