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На ночном пожаре в Речице погиб мужчина и пострадала женщина

24.09.2020 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Речице в одном из двухквартирных домов произошел пожар. Спасателей вызвала соседка жильцов горящей квартиры. Позже стало известно, что погиб мужчина. Еще одну женщину доставили в больницу. Подробности сообщили в МЧС.

Трагедия произошла ночью 24 сентября на улице Турчинского.

Работники МЧС на кровати и на полу обнаружили мужчину и женщину. Они передали пострадавших врачам скорой. К сожалению, мужчину спасти уже было нельзя. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается. Основная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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Ночью в Речице в одном из двухквартирных домов произошел пожар.
 
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