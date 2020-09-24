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На ночном пожаре в Речице погиб мужчина и пострадала женщина
Источник материала: Tut.by
Ночью в Речице в одном из двухквартирных домов произошел пожар. Спасателей вызвала соседка жильцов горящей квартиры. Позже стало известно, что погиб мужчина. Еще одну женщину доставили в больницу. Подробности
Трагедия произошла ночью 24 сентября на улице Турчинского.
Работники МЧС на кровати и на полу обнаружили мужчину и женщину. Они передали пострадавших врачам скорой. К сожалению, мужчину спасти уже было нельзя. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу.
Причина пожара устанавливается. Основная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Ночью в Речице в одном из двухквартирных домов произошел пожар.
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