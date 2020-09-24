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МВД рассказало, сколько человек было задержано на акциях протеста 23 сентября

24.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. В Беларуси вечером 23 сентября зафиксировано 59 протестных акций, сообщили в МВД страны.

По оценкам ведомства, в них приняли участие около 5 тысяч человек.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске группы людей выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра "Галерея".
 
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