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МВД установит, кто блокировал дороги в Минске в день инаугурации

24.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Правоохранительные органы проводят проверку по фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска, сообщили в МВД.

23 сентября, в день, когда состоялась инаугурация Александра Лукашенко, в Минске прошли несанкционированные уличные акции. Вечером 23 сентября были зафиксированы автомобильные пробки на ряде улиц белорусской столицы.

YouTube / Sputnik Беларусь
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"Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности", – сообщили Sputnik в четверг в МВД.

В МВД напомнили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную (ст. 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от шести до десяти базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

В МВД предупредили, что милиция "будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности".

В ведомстве также призвали граждан "не поддаваться на призывы деструктивных телеграмм-каналов и не участвовать в протестах".

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве предупредили, что милиция будет пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к...
 
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