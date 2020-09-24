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МВД: во время протестов минчанка украла у силовиков рацию
24.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Жительница столицы похитила в среду у одного из милиционеров радиостанцию, сообщает пресс-служба МВД.
В Минске 23 сентября, после того как состоялась
© Sputnik / Виктор Толочко
"В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию. А затем попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", – говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Сама горожанка поясняет, что не выхватывала радиостанцию у сотрудника правоохранительных органов, а подняла ее с земли.
Задерживавшие женщину силовики поинтересовались, зачем она убегала, игнорируя просьбу сотрудника вернуть ему переговорное устройство. Протестующая ответила: "Я не слышала, что он просил ее вернуть".
Сейчас милиция передала материалы проверки по задержанной следователям для дачи правовой оценки ее действиям.
Ранее МВД сообщало о случаях, когда белорусские женщины срывали с силовиков балаклавы, и напоминало, что препятствие выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении них населения влечет не только административную, но и уголовную ответственность.
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Женщина убежала с радиостанцией от правоохранителей, но уверяет, что переговорное устройство она не крала.
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