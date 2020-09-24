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Вице-премьер: комиссии рассматривают 280 дел об участии детей в митингах
24.09.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах и уличных протестных акциях рассматривается в настоящее время в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Сегодня в Минске прошло заседание Национальной комиссии по правам ребенка, на котором рассматривалась и тема ответственности родителей за участие детей в протестных акциях. В Беларуси с 9 августа каждый день проходят
© Sputnik / Виктор Толочко
"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - приводит слова вице-премьере госагентство
Цель – не привлечь к ответственности
По словам Петришенко, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей.
"Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - добавил вице-премьер.
26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности. Вице-премьер отметил, что привлечение родителей к административной ответственности - не является самоцелью.
© Sputnik Виктор Толочко
"Основная цель - чтобы родители наконец-то остановились, задумались, (…) включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия", - отметил Петришенко.
Он также был возмущен тем, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. "Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием", - сказал Петришенко.
Он заявил, что пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. "Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей", - добавил вице-премьер.
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По его словам, пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях.
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