Вице-премьер: комиссии рассматривают 280 дел об участии детей в митингах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах и уличных протестных акциях рассматривается в настоящее время в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Сегодня в Минске прошло заседание Национальной комиссии по правам ребенка, на котором рассматривалась и тема ответственности родителей за участие детей в протестных акциях. В Беларуси с 9 августа каждый день проходят уличные протестные акции несогласных с итогами президентских выборов.

"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - приводит слова вице-премьере госагентство БелТА .

Цель – не привлечь к ответственности

По словам Петришенко, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей.

"Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - добавил вице-премьер.

26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности. Вице-премьер отметил, что привлечение родителей к административной ответственности - не является самоцелью.

"Основная цель - чтобы родители наконец-то остановились, задумались, (…) включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия", - отметил Петришенко.

Он также был возмущен тем, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. "Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием", - сказал Петришенко.

Он заявил, что пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. "Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей", - добавил вице-премьер.

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