Подростка, который продавал психотропы, будут судить в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 сен – Sputnik. В Гродно будут судить двоих юношей, одному из которых еще нет 18 лет. Они решили заработать на продаже опасных психотропов и попали в поле зрения правоохранителей. Им грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

Как сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области, уголовное дело по обвинению двух молодых людей направлено в суд Ленинского района Гродно. Одному из них 19 лет, другому – нет 18 лет. Оба обвиняются в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ.

Следователи установили, что обвиняемые покупали особо опасные психотропы в интернет-магазине, забирали их из тайников в Минске, Минской области или Гродненском районе. Затем опасный наркотик делили на мелкие части и заново помещали в тайники-закладки, о которых сообщали в интернет-магазин. Особо опасные психотропы продавались жителям региона. Все это происходило весной нынешнего года.

Действия обвиняемых были квалифицированы по ч. 3 ст 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекрсов и аналогов). Прокурорские работники изучили материалы дела, признали, что обвинения предъявлены обосновано, собрано достаточно доказательств. Также уточняется, что до суда обвиняемые будут оставаться под стражей.