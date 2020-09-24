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В МВД рассказали о массовых жалобах минчан на протестующих

24.09.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о массовых жалобах жителей Минска на участников несанкционированных акций протеста, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: во время протестов минчанка украла у силовиков рацию

В среду, 23 сентября, в белорусской столице и других крупных городах прошли очередные акции протеста. В результате были задержаны 364 митингующих, в том числе 252 человека – в Минске.

"На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве подчеркнули, что "простые законопослушные люди - рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси -умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

В министерстве заверили, что ни один звонок на линию "102" не останется без внимания, милиция продолжит реагировать на правонарушения.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители столицы обращаются в "102" и просят правоохранителей обеспечить закон и порядок на улицах города. В МВД заверили, что ни одно обращение не останется без...
 
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