В МВД рассказали о массовых жалобах минчан на протестующих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о массовых жалобах жителей Минска на участников несанкционированных акций протеста, сообщает Sputnik.

В среду, 23 сентября, в белорусской столице и других крупных городах прошли очередные акции протеста. В результате были задержаны 364 митингующих , в том числе 252 человека – в Минске.

"На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек ", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве подчеркнули, что "простые законопослушные люди - рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси -умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

В министерстве заверили, что ни один звонок на линию "102" не останется без внимания, милиция продолжит реагировать на правонарушения.