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В МВД рассказали о массовых жалобах минчан на протестующих
24.09.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о массовых жалобах жителей Минска на участников несанкционированных акций протеста, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду, 23 сентября, в белорусской столице и других крупных городах прошли очередные акции протеста. В результате
"На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию
В министерстве подчеркнули, что "простые законопослушные люди - рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси -умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".
В министерстве заверили, что ни один звонок на линию "102" не останется без внимания, милиция продолжит реагировать на правонарушения.
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Жители столицы обращаются в "102" и просят правоохранителей обеспечить закон и порядок на улицах города. В МВД заверили, что ни одно обращение не останется без...
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