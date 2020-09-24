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КГК рассказал, как скрывали доходы бизнесмены, сдавшие офис штабу Бабарико

25.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Руководство "Белтяжмаша", сдававшее офис штабу экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико, скрывало реальную выручку путем дробления бизнеса, об этом в эфире телеканала СТВ рассказал замначальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон.

"В июле 2014 года из общества были выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014 выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Впоследствии полученная "Белтяжмашем" выручка от сдачи в наем недвижимого имущества в качестве таковой не отражалась в учете предприятия, а распределялась между субъектами хозяйствования в том ключе, чтобы она не превышала максимальный размер", - рассказал Кардымон.

© Sputnik
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Он отметил, что выручка "Белтяжмаша" занижалась, а вот субъектов хозяйствования – завышалась. Фигуранты дела, как уточнил представитель ДФР, фирма, раздробленная на 14 субъектов, пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется государством для поддержки малого и среднего бизнеса.

На имущество подозреваемых, в целях возмещения ущерба, наложен арест, в том числе на золотые и серебряные слитки, объекты недвижимости. Пять подозреваемых находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

Штаб Бабарико снимал в Минске офис в здании по улице Веры Хоружей, дом №25/1, которое сдает в аренду группа компаний "Белтяжмаш". Позже в этом же офисе проводил свои заседания Координационный совет белорусской оппозиции. В отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" ДФР возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Теги: Минск
 
 
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Пятеро фигурантов уголовного дела находятся под стражей, на их имущество, в том числе слитки из драгметаллов, наложен арест.
 
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