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Адвокат Марии Колесниковой задержана - ГУВД
25.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Адвокат члена президиума Координационного совте оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана сотрудниками милиции за совершение административного правонарушения, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на адвоката Людмилу Козак, была доставлена в Центральный РУВД столицы.
"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не став уточнять, где именно сейчас находится адвокат.
"Думаю, сама потом расскажет. Не хочу скомпрометировать ее, поэтому и не говорю", - пояснила Ганусевич.
На этой неделе суд Партизанского района Минска не изменил меру пресечения Колесниковой и
Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.
Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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В столичной милиции не раскрыли подробности задержания, отметив лишь, что Людмила Казак задержана "за совершение административного правонарушения".
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