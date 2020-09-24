Адвокат Марии Колесниковой задержана - ГУВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Адвокат члена президиума Координационного совте оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана сотрудниками милиции за совершение административного правонарушения, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на адвоката Людмилу Козак, была доставлена в Центральный РУВД столицы.

"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не став уточнять, где именно сейчас находится адвокат.

"Думаю, сама потом расскажет. Не хочу скомпрометировать ее, поэтому и не говорю", - пояснила Ганусевич.

На этой неделе суд Партизанского района Минска не изменил меру пресечения Колесниковой и оставил ее в СИЗО в Жодино .

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.