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Охотник в Белыничском районе зачем-то украл фотоловушку в лесу. Его вычислили по ней же

25.09.2020 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу Белыничского района охотник из Могилева зачем-то украл фотоловушку. Мужчина не учел, что она его сфотографировала и автоматически отправила снимок в инспекцию охраны животного и растительного мира, сообщает УВД Могоблисполкома. Так что могилевчанина нашли быстро.


Фото: УВД Могоблисполкома

Фотоловушка висела на дереве в лесу около кормушки для диких животных. Установили ее для выявления правонарушений, которые люди могли совершить в лесу: фотоловушка срабатывала на любое движение.

Устройство зачем-то решил украсть 33-летний могилевчанин, который охотился в том лесу. С документами у него все было в порядке: были и путевка, и разрешение на хранение оружия.

Проходя мимо дерева с фотоловушкой, могилевчанин попал в объектив: устройство сработало автоматически и сразу передало снимок в инспекцию охраны животного и растительного. Охотник же снял устройство и унес.

Вора нашли, фотоловушку вернули владельцам. В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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