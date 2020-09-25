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Охотник в Белыничском районе зачем-то украл фотоловушку в лесу. Его вычислили по ней же
Источник материала: Tut.by
В лесу Белыничского района охотник из Могилева зачем-то украл фотоловушку. Мужчина не учел, что она его сфотографировала и автоматически отправила снимок в инспекцию охраны животного и растительного мира,
Фотоловушка висела на дереве в лесу около кормушки для диких животных. Установили ее для выявления правонарушений, которые люди могли совершить в лесу: фотоловушка срабатывала на любое движение.
Устройство зачем-то решил украсть 33-летний могилевчанин, который охотился в том лесу. С документами у него все было в порядке: были и путевка, и разрешение на хранение оружия.
Проходя мимо дерева с фотоловушкой, могилевчанин попал в объектив: устройство сработало автоматически и сразу передало снимок в инспекцию охраны животного и растительного. Охотник же снял устройство и унес.
Вора нашли, фотоловушку вернули владельцам. В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело.
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У охотника из Могилева с документами все было в порядке.
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