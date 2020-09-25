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Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены четыре человека

25.09.2020 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Неизвестные напали с людей возле здания бывшей редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, сообщил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"В 11-м округе Парижа около бывшего здания редакции Chalie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кастекс.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Власти приступили к поиску нападавших. Как отмечает телеканал BFMTV, их было двое

В 11-м округе Парижа, где было совершено нападение, закрыты все школы и детские сады. Жителей призывают избегать поездок в этот квартал.

После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.

 
Теги: Минск
 
 
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В округе, где было совершено нападение, закрыты все школы и детские сады, жителей просят воздержаться от посещения этого района.
 
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