Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены четыре человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Неизвестные напали с людей возле здания бывшей редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, сообщил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"В 11-м округе Парижа около бывшего здания редакции Chalie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кастекс.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Власти приступили к поиску нападавших. Как отмечает телеканал BFMTV, их было двое

В 11-м округе Парижа, где было совершено нападение, закрыты все школы и детские сады. Жителей призывают избегать поездок в этот квартал.

После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.