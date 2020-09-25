|
Адвоката оппозиционного политика судят в Минске за участие в акции протеста
25.09.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Суд Октябрьского района Минска рассматривает административные протоколы, составленные милицией на адвоката Людмилу Казак, сообщили Sputnik информированные источники.
© Sputnik / Виктор Толочко
Адвокат Казак, которая защищает члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову,
"Протоколы рассматривает суд Октябрьского района. Заседание проходит в режиме онлайн, по скайпу", - рассказали Sputnik источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.
По словам собеседников агентства, судья отправлял на доработку составленные на адвоката Казак административные протоколы, в суде был объявлен перерыв.
Людмила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Казак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как пояснила позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, адвокат "задержана за совершение административного правонарушения".
Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.
Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрение административных протоколов проходит в режиме онлайн, адвокат Казак участвует в судебном разбирательстве по скайпу из ЦИП на Окрестина.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)