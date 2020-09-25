ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвоката оппозиционного политика судят в Минске за участие в акции протеста

25.09.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Суд Октябрьского района Минска рассматривает административные протоколы, составленные милицией на адвоката Людмилу Казак, сообщили Sputnik информированные источники.

© Sputnik / Виктор Толочко
Состояние голодающего в СИЗО Максима Знака ухудшилось - адвокат

Адвокат Казак, которая защищает члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, была задержана накануне вечером. В минувший четверг в ГУВД Минска сообщали, что на Казак были оставлены административные протоколы и она была доставлена в ЦИП ГУВД на улице Окрестина. Там она провела всю ночь, утром к 9:00 туда приехал ее адвокат Виктор Мацкевич, но пустили его к задержанной только спустя три часа. Потом стало известно, что в отношении Казак составлены два административных протокола по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции).

"Протоколы рассматривает суд Октябрьского района. Заседание проходит в режиме онлайн, по скайпу", - рассказали Sputnik источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.

По словам собеседников агентства, судья отправлял на доработку составленные на адвоката Казак административные протоколы, в суде был объявлен перерыв.

Людмила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Казак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как пояснила позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, адвокат "задержана за совершение административного правонарушения".

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрение административных протоколов проходит в режиме онлайн, адвокат Казак участвует в судебном разбирательстве по скайпу из ЦИП на Окрестина.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика