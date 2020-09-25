Адвоката оппозиционного политика судят в Минске за участие в акции протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Суд Октябрьского района Минска рассматривает административные протоколы, составленные милицией на адвоката Людмилу Казак, сообщили Sputnik информированные источники.

Адвокат Казак, которая защищает члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, была задержана накануне вечером . В минувший четверг в ГУВД Минска сообщали, что на Казак были оставлены административные протоколы и она была доставлена в ЦИП ГУВД на улице Окрестина. Там она провела всю ночь, утром к 9:00 туда приехал ее адвокат Виктор Мацкевич, но пустили его к задержанной только спустя три часа. Потом стало известно, что в отношении Казак составлены два административных протокола по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции).

"Протоколы рассматривает суд Октябрьского района. Заседание проходит в режиме онлайн, по скайпу", - рассказали Sputnik источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.

По словам собеседников агентства, судья отправлял на доработку составленные на адвоката Казак административные протоколы, в суде был объявлен перерыв.

Людмила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Казак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как пояснила позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, адвокат "задержана за совершение административного правонарушения".

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.