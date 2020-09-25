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Два пилота погибли при крушении МиГ-21 в Сербии
25.09.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Два пилота погибли в результате крушения самолета Миг-21 в Сербии, сообщило министерство обороны.
Истребитель сербских ВВС разбился в пятницу, 25 сентября, на западе страны возле города Мали-Зворник. Самолет рухнул прямо во дворе дома. Крушение произошло при выполнении планового полета.
"Пилоты Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Василевич из 101-й истребительной авиаэскадрильи 204-й бригады ВВС и ПВО армии Сербии погибли при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник", - сообщило оборонное ведомство.
Перед вылетом самолет прошел необходимый осмотр. Причины падения выясняет комиссия минобороны Сербии.
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Истребитель упал прямо во дворе дома, выполняя плановые задачи; причины крушения устанавливает комиссия Минобороны.
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