Два пилота погибли при крушении МиГ-21 в Сербии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Два пилота погибли в результате крушения самолета Миг-21 в Сербии, сообщило министерство обороны.

Истребитель сербских ВВС разбился в пятницу, 25 сентября, на западе страны возле города Мали-Зворник. Самолет рухнул прямо во дворе дома. Крушение произошло при выполнении планового полета.

"Пилоты Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Василевич из 101-й истребительной авиаэскадрильи 204-й бригады ВВС и ПВО армии Сербии погибли при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник", - сообщило оборонное ведомство.

Перед вылетом самолет прошел необходимый осмотр. Причины падения выясняет комиссия минобороны Сербии.