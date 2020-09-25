Транспортный самолет Ан-26 разбился под Харьковом - десятки погибших

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Транспортный военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области, пишут украинские СМИ.

Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 25 сентября, под городом Чугуев. По информации СМИ, в момент крушения на борту могли находиться люди: самолет выполнял тренировочный полет с курсантами. По некоторым данным, на борту были не менее десяти человек.

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер подтвердил, что под Чугуевом упал самолет и есть погибшие.

"Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие... Есть те, кто выжил", - написал Кучер в своем Telegram-канале.

Позже в МВД Украины заявили, что на борту находились 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. По данным ведомства, жертвами стали 20 человек.

Вместе с тем, по данным местных властей, на борту находились 28 человек, 22 из которых погибли, двое пострадали, а о судьбе еще четырех ничего неизвестно.

О причинах ЧП также не сообщается. СМИ пишут, что пилот, вероятно, принял дорогу за посадочную полосу. Командование ВВС Украины сообщило, что самолет потерпел крушения при заходе на посадку. На месте работают спасатели.

"Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении офиса президента Украины.

Завтра, 26 сентября, на место крушения отправится президент Украины Владимир Зеленский.