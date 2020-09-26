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Крушение самолета с курсантами в Харьковской области: что известно в субботу
26.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Количество погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Украины увеличилось до 25, об этом сообщила пресс-служба генпрокурора страны.
Накануне вечером недалеко от города Чугуев
"Предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", - говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора уточнили, что возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК)".
Что привело к крушению?
По данным украинских СМИ, причиной катастрофы стал отказ двигателя – якобы командир экипажа перед падением самолета связался с диспетчером и сообщил о технических проблемах.
© Sputnik / Олег Минеев
Офис президента страны Владимира Зеленского еще накануне сообщил, что для расследования причин крушения будет создана специальная комиссия.
"Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении офиса.
По информации ГСЧС Украины, курсанты, которые находились на борту, не были допущены к полету. Сам же полет, по предварительной информации, был учебным.
Соболезнования и визит Зеленского
Власти Харьковской области объявили субботу днем траура в связи с авиакатастрофой. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.
Одними из первых на трагедию откликнулись российские летчики и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
© AFP 2020 / ANDREJ ISAKOVIC
"От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявил начальник учебного заведения генерал-полковник Геннадий Зибров.
Соболезнования Украине направили и страны Евросоюза, к президенту страны обратился Верховный представитель ЕС по политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял свои жизни. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Зеленскому, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", - сказал Боррель.
Сам же Зеленский накануне сообщил, что в субботу он планирует приехать в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет.
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Возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов, повлекшее катастрофу", к месту крушения планирует приехать президент страны.
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