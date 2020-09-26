Крушение самолета с курсантами в Харьковской области: что известно в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Количество погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Украины увеличилось до 25, об этом сообщила пресс-служба генпрокурора страны.

Накануне вечером недалеко от города Чугуев разбился военно-транспортный самолет Ан-26. МВД Украины сообщило, что на борту находились 28 человек – курсанты и члены экипажа. После крушения на месте ЧП возник пожар, который удалось оперативно потушить.

"Предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора уточнили, что возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК)".

Что привело к крушению?

По данным украинских СМИ, причиной катастрофы стал отказ двигателя – якобы командир экипажа перед падением самолета связался с диспетчером и сообщил о технических проблемах.

Офис президента страны Владимира Зеленского еще накануне сообщил, что для расследования причин крушения будет создана специальная комиссия.

"Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении офиса.

По информации ГСЧС Украины, курсанты, которые находились на борту, не были допущены к полету. Сам же полет, по предварительной информации, был учебным.

Соболезнования и визит Зеленского

Власти Харьковской области объявили субботу днем траура в связи с авиакатастрофой. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.

Одними из первых на трагедию откликнулись российские летчики и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

"От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявил начальник учебного заведения генерал-полковник Геннадий Зибров.

Соболезнования Украине направили и страны Евросоюза, к президенту страны обратился Верховный представитель ЕС по политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял свои жизни. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Зеленскому, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", - сказал Боррель.

Сам же Зеленский накануне сообщил, что в субботу он планирует приехать в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет.

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