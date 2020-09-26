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Пешеход погиб ночью под колесами легковушки на Партизанском проспекте
26.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло в ночь на субботу на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
Авария произошла недалеко от станции метро "Партизанская" – мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, и в третьей полосе его сбил автомобиль Nissan.
"Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается", - рассказали в Госавтоинспекции.
О том, с какой скоростью ехала легковушка в момент ДТП, а также были ли нетрезвы водитель или пешеход, не сообщается.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист ГКСЭ. Проводится проверка по факту ДТП.
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Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, его личность еще предстоит установить.
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