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Задержан еще один подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo
26.09.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo, был освобожден полицией, задержали еще одного, сообщил в эфире телеканал BFMTV.
В отношении освобожденного из-под стражи пока не выдвинули никакого обвинения. Новым задержанным оказался сосед главного подозреваемого. В настоящий момент французская полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых в нападении.
В пятницу неизвестные с холодным оружием в руках
В результате нападения вчера ранения получили два человека, при этом министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".
Ранее парижский прокурор Реми Эйтс сообщил о задержании двух мужчин. Среди них оказался предполагаемый инициатор нападения, и человек, поддерживавший с ним связь. Вечером в пятницу агентство "Франс Пресс" сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
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В пятницу стало известно о нападении неизвестных на прохожих у здания бывшей редакции французского сатирического журнала в Париже.
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