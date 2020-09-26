Как прошли акции протеста в Минске в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Несанкционированные протестные акции в Минске в субботу завершились задержаниями, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Традиционно по субботам в белорусской столице проходят "женские марши". 26 сентября активистки собрались у Комаровского рынка и двинулись в центр города. Изначально они должны собраться на площади Победы, но за час до начала митинга метро рядом с площадью закрыли. В ходе акции и после ее завершения сотрудники ОМОН проводили точечные задержания участников.

"Есть задержанные за участие в несанкционированной акции", - сказала Sputnik Ганусевич.

© Sputnik "Женский марш" в Минске 26 сентября

По ее словам, "доставлены в милицию несколько десятков". Среди задержанных были журналисты.

Несколькими часами ранее в Минске прошло еще одно несанкционированное мероприятие – "забег свободных" в парке Дружбы народов. По информации ГУВД, за участие в нем были задержаны "несколько человек".

Марш в поддержку власти в Гродно

Марш в поддержку действующей власти состоялся в Гродно в субботу днем, 26 сентября. Участники шествия собрались на площадке возле областной филармонии, затем выстроились в колонну и направились в сторону центра города.

© Sputnik / Инна Гришук Акция в поддержку действующей власти в Гродно

Впереди некоторые участники несли крест, иконы. Почти у каждого участника в руках были большие и маленькие государственные белорусские флаги. Колонну сопровождал военный оркестр, маршировала группа солдат.

Шествие прошлось по Старому мосту, Советской площади, затем по пешеходной улице Советской и закончилось у Вечного огня в парке Жилибера. Мероприятие длилось чуть больше часа.