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Как прошли акции протеста в Минске в субботу

26.09.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Несанкционированные протестные акции в Минске в субботу завершились задержаниями, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. 

Традиционно по субботам в белорусской столице проходят "женские марши". 26 сентября активистки собрались у Комаровского рынка и двинулись в центр города. Изначально они должны собраться на площади Победы, но за час до начала митинга метро рядом с площадью закрыли. В ходе акции и после ее завершения сотрудники ОМОН проводили точечные задержания участников.

"Есть задержанные за участие в несанкционированной акции", - сказала Sputnik Ганусевич.

© Sputnik
"Женский марш" в Минске 26 сентября

По ее словам, "доставлены в милицию несколько десятков". Среди задержанных были журналисты. 

Несколькими часами ранее в Минске прошло еще одно несанкционированное мероприятие – "забег свободных" в парке Дружбы народов. По информации ГУВД, за участие в нем были задержаны "несколько человек".

Марш в поддержку власти в Гродно

Марш в поддержку действующей власти состоялся в Гродно в субботу днем, 26 сентября. Участники шествия собрались на площадке возле областной филармонии, затем выстроились в колонну и направились в сторону центра города.

© Sputnik / Инна Гришук
Акция в поддержку действующей власти в Гродно

Впереди некоторые участники несли крест, иконы. Почти у каждого участника в руках были большие и маленькие государственные белорусские флаги. Колонну сопровождал военный оркестр, маршировала группа солдат.

Шествие прошлось по Старому мосту, Советской площади, затем по пешеходной улице Советской и закончилось у Вечного огня в парке Жилибера. Мероприятие длилось чуть больше часа.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На выходной день в белорусской столице было запланировано проведение "женского марша" и "забега свободных", которые завершились задержаниями протестующих.
 
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