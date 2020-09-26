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Завод в Испании затопило красным вином

26.09.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Тысячи литров красного вина вылились из поврежденной цистерны на винодельне в испанской провинции Альбасете, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на винодельне Vitivinos, расположенной в Вильямалеа, небольшом поселке с населением четыре тысячи человек. Бочка вместимостью 50 тысяч литров получила механическое повреждение, в результате чего из нее начало выливаться вино. Сотрудники завода не смогли устранить аварию и только снимали на видео, как красное вино растекается по асфальту. Ролик стал вирусным и разошелся по соцсетям.

Что именно стало причиной повреждения бочки, не уточняется. 

 
Теги: Минск
 
 
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Из огромной бочки на землю вылилось 50 тысяч литров красного вина, видео, снятое сотрудниками завода, стало вирусным.
 
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