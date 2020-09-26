Хакеры взломали сайты белорусских телеканалов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Сайты белорусских телеканалов "Беларусь 1" и ОНТ подверглись хакерским атакам, сообщает Sputnik.

Вечером в субботу, 26 сентября, на сайте Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировались кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих. Аналогичные кадры можно было увидеть и в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

Сбои в работе сайтов наблюдались около часа.

В Белтелерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировали. На ОНТ подтвердили факт взлома и заявили, что будут разбираться в ситуации вместе с хостером. "Остальные вопросы после внутреннего расследования", - сказал пресс-секретарь телеканала ОНТ Ирина Ромбальская.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка хакеров, называющих себя "Киберпартизанами". Ранее они заявляли о взломе сайтов МВД, Управления делами президента, ЕРИП и других.