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Хакеры взломали сайты белорусских телеканалов
27.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Сайты белорусских телеканалов "Беларусь 1" и ОНТ подверглись хакерским атакам, сообщает Sputnik.
Вечером в субботу, 26 сентября, на сайте Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировались кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих. Аналогичные кадры можно было увидеть и в онлайн-вещании на сайте ОНТ.
Сбои в работе сайтов наблюдались около часа.
В Белтелерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировали. На ОНТ подтвердили факт взлома и заявили, что будут разбираться в ситуации вместе с хостером. "Остальные вопросы после внутреннего расследования", - сказал пресс-секретарь телеканала ОНТ Ирина Ромбальская.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка хакеров, называющих себя "Киберпартизанами". Ранее они заявляли о взломе сайтов МВД, Управления делами президента, ЕРИП и других.
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На сайте телеканала "Беларусь 1" вместо вечернего выпуска демонстрировались кадры брутальных задержаний во время несанкционированных акций протеста в Минске.
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