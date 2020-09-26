Крушение Ан-26 под Харьковом: спасатели извлекли черные ящики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков потерпевшего крушение военного транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.

Самолет Ан-26 разбился вечером в пятницу , 25 сентября, неподалеку от города Чугуев во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил.

"Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", - говорится на сайте обладминистрации.

По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших.

"Я уже говорил об ужасных вещах. В течение длительного времени - от 2 до 3 недель - мы не сможем идентифицировать погибших. И родителям, и родственникам придется ждать. К сожалению, в рамках досудебного расследования необходимо будет устанавливать обстоятельства", - отметил Кучер.

По факту крушения возбуждено дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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