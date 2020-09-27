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Надземный переход обрушился в подмосковном Ступино

27.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Надземный пешеходный переход обрушился на территории промышленной зоны в Подмосковье, сообщили в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

© CC0 / Pixabay / congerdesign
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Инцидент произошел в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic. Погибших в результате ЧП нет.

Изначально сообщалось о шести пострадавших. Однако, по последним данным, число раненых увеличилось до 20 человек.

На место направлены спасатели и специалисты для установления причин чрезвычайного происшествия.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с обрушением наземного пешеходного перехода, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Число пострадавших в результате обрушения достигло 20 человек, прокуратура Московской области начала проверку инцидента.
 
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