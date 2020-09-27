МВД: в субботу были задержаны 150 участников акций протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек, сообщила пресс-служба МВД республики.

В течение прошедших суток также проводились 13 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики. В них участвовало около 40 тысяч человек, информирует ведомство.

Отмечается, что очагов социальной напряженности в регионах практически не было. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города.

"Самым массовым был так называемый женский марш. В 14:00 его участники собрались на улице Кульман, откуда проследовали к проспекту Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении площади Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - рассказали в МВД.

Всего в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях правоохранители задержали 150 граждан. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - добавили в ведомстве.