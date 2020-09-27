|
МВД: в субботу были задержаны 150 участников акций протеста
27.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек, сообщила пресс-служба МВД республики.
В течение прошедших суток также проводились 13 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики. В них участвовало около 40 тысяч человек, информирует ведомство.
Отмечается, что очагов социальной напряженности в регионах практически не было. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города.
"Самым массовым был так называемый женский марш. В 14:00 его участники собрались на улице Кульман, откуда проследовали к проспекту Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении площади Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - рассказали в МВД.
Всего в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях правоохранители задержали 150 граждан. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - добавили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей останутся 116 задержанных на субботних акциях.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)