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МВД: в субботу были задержаны 150 участников акций протеста

27.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек, сообщила пресс-служба МВД республики.

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Как прошли акции протеста в Минске в субботу

В течение прошедших суток также проводились 13 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики. В них участвовало около 40 тысяч человек, информирует ведомство.

Отмечается, что очагов социальной напряженности в регионах практически не было. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города.

"Самым массовым был так называемый женский марш. В 14:00 его участники собрались на улице Кульман, откуда проследовали к проспекту Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении площади Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - рассказали в МВД.

Всего в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях правоохранители задержали 150 граждан. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - добавили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей останутся 116 задержанных на субботних акциях.
 
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