Слезоточивый газ применили против демонстрантов в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов в Гомеле применили слезоточивый газ против участников акции протеста, сообщил Sputnik в воскресенье официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Как передает корреспондент Sputnik, после обеда в центре Гомеля, у здания цирка, собрались более сотни протестующих. На противоположной стороне улицы Советской, в районе городской бани, на пути колонны протестующих встал ОМОН. Участники акции протеста, скандируя лозунги, направились в сторону площади Ленина. Там и произошло столкновение.

"Подтверждаю единичный факт использования слезоточивого газа в центре города во время того, как демонстранты пытались прорвать боевой заслон сотрудников ОМОНа", - сказал представитель милиции.

Он добавил, что информации о пострадавших у него нет.

"Скорых на месте не было", - уточнил Пристромов.

Также в УВД сообщили о применении светошумовых спецсредств.

"Это выглядит в виде ракетницы. Производится выстрел вверх, после чего раздается хлопок - и яркая вспышка. Это был единичный случай", - сказал Пристромов.

По его словам, светошумовое средство использовали там же, где и слезоточивый газ.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.