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Около 200 человек задержали в ходе протестных акций в воскресенье

27.09.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Число задержанных в ходе несанкционированных акций в Беларуси приблизилось к 200, сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

Акции протеста сегодня проходят в Минске и других белорусских городах. Наиболее масштабная – в столице.

"По предварительным данным, около 200 человек задержано на территории Беларуси в ходе несанкционированных акций протеста", - сообщила Sputnik Чемоданова.

Она уточнила, что во всех городах, за исключением Минска, акции уже завершились.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции протеста уже завершились во всех городах, за исключением белорусской столицы.
 
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