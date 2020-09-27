Около 200 человек задержали в ходе протестных акций в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Число задержанных в ходе несанкционированных акций в Беларуси приблизилось к 200, сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

Акции протеста сегодня проходят в Минске и других белорусских городах. Наиболее масштабная – в столице.

"По предварительным данным, около 200 человек задержано на территории Беларуси в ходе несанкционированных акций протеста", - сообщила Sputnik Чемоданова.

Она уточнила, что во всех городах, за исключением Минска, акции уже завершились.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.