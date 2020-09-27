Крупное ДТП под Калининградом: семь человек погибли, 15 пострадали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. Крупное ДТП случилось в Калининградской области в 10:20 по местному времени (11:20 по минскому) в воскресенье, 27 сентября.

Авария произошла на автодороге "Переславское-Янтарный" на перекрестке у населенных пунктов Круглово и Переславское. Столкнулись рейсовый автобус и песковоз.

На месте скончались шесть человек, в том числе ребенок девяти лет и водитель грузовика, позднее стало известно о смерти водителя автобуса – таким образом, на данный момент жертвами ДТП стали семь человек. Общее число пострадавших достигло 15 человек.

"Цифра разнится, поскольку многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия - кто на такси, кто на попутках, кого-то забрали родственники", – уточнил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу, сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

"Автобус, который попал в ДТП, был практически новый, ему полтора года. С утра и водитель, и транспортное средство прошли необходимые осмотры, нареканий они не вызвали, были допущены к рейсу. Состояние дорожного полотна на месте ДТП нормативное как по ширине, так и по состоянию асфальтового покрытия. Участок дороги прямой, деревьев на обочине не было", – сообщил Лысков.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. Возбуждено два уголовных дела – по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии. Он также побывал в больницах, где врачи оказывают помощь поступившим пациентам и заверил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь.