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С газом и без: как прошел 50-й день протестов в Минске и регионах
28.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Несанкционированные мероприятия прошли в воскресенье в ряде белорусских городов, сегодня – 50-й день протестов после президентских выборов в Беларуси.
Наиболее масштабная акция, традиционно, прошла в Минске. Колонна демонстрантов собралась у стелы "Минск – город-герой" и двинулась в сторону площади Бангалор и улицы Сурганова. Затем протестующие вышли на проспект Независимости и дошли до Уручья.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста в Минске собрались у стелы "Минск - город-герой"
Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Прохождению колонны никто не мешал. Несмотря на сильный ветер и дождь, протестующие прошли в общей сложности около 10 километров.
Во время акции протеста не работали некоторые станции метро, в том числе и пересадочные "Октябрьская" и "Купаловская". Сотовые операторы по требованию властей ограничили интернет-трафик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание участника протеста в Минске
Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, после окончания акции начались задержания некоторых участников, в частности у ТЦ "Спектр" в Уручье. Задерживали протестующих и в самом начале акции – у стелы.
Автопробег за президента
В Минске сегодня состоялась и
© Sputnik
Автопробег в поддержку действующего президента прошел в Минске
Автопробег прошел под лозунгом "За мир, стабильность и безопасность".
© REUTERS / POOL
"Дожинки" и протест
Площадь Победы в Витебске огородили по случаю проведения
Разгон митингующих состоялся возле ТЦ "Евроопт" на Московском проспекте, а также около Римско-католического кафедрального костела Иисуса милосердного. Некоторые участники протеста укрылись от силовиков в храме и после смогли разойтись.
Быстрый протест
Протестная акция в Гродно продлилась всего 15 минут. Около 150 человек собрались у кинотеатра "Восток", к ним вышли сотрудники милиции и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. После на место прибыли силовики и сотрудники в камуфляжной форме – начались задержания.
© Sputnik / Инна Гришук
Самая быстрая акция протеста прошла в Гродно
Некоторые митингующие начали сопротивляться. Как сообщил корреспондент Sputnik с места событий, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Среди задержанных были мужчины и женщины.
Слезоточивый газ в Гомеле
После обеда возле здания цирка собрались более сотни протестующих. Позже они перешли на другую сторону улицы Советской, где им перегородили дорогу сотрудники ОМОН.
Гомеле. © Sputnik / Мария Амелина ">
© Sputnik / Мария Амелина
Акция протеста в Гомеле
Произошло столкновение, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов
"Подтверждаю единичный факт использования слезоточивого газа в центре города во время того, как демонстранты пытались прорвать боевой заслон сотрудников ОМОНа", - сказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
По информации МВД Беларуси, всего в ходе акций протеста в воскресенье, по предварительным данным,
Массовые протестные акции
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По предварительной информации МВД, задержаны около 200 человек по всей стране - более точное число будет известно в понедельник.
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