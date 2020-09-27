С газом и без: как прошел 50-й день протестов в Минске и регионах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Несанкционированные мероприятия прошли в воскресенье в ряде белорусских городов, сегодня – 50-й день протестов после президентских выборов в Беларуси.

Наиболее масштабная акция, традиционно, прошла в Минске. Колонна демонстрантов собралась у стелы "Минск – город-герой" и двинулась в сторону площади Бангалор и улицы Сурганова. Затем протестующие вышли на проспект Независимости и дошли до Уручья.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники акции протеста в Минске собрались у стелы "Минск - город-герой"

Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Прохождению колонны никто не мешал. Несмотря на сильный ветер и дождь, протестующие прошли в общей сложности около 10 километров.

Во время акции протеста не работали некоторые станции метро, в том числе и пересадочные "Октябрьская" и "Купаловская". Сотовые операторы по требованию властей ограничили интернет-трафик.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание участника протеста в Минске

Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, после окончания акции начались задержания некоторых участников, в частности у ТЦ "Спектр" в Уручье. Задерживали протестующих и в самом начале акции – у стелы.

Автопробег за президента

В Минске сегодня состоялась и акция в поддержку президента Беларуси - ее участники на автомобилях, украшенных государственной символикой, собрались у аквапарка "Лебяжий" и проехали до историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

© Sputnik Автопробег в поддержку действующего президента прошел в Минске

Автопробег прошел под лозунгом "За мир, стабильность и безопасность".

"Дожинки" и протест

Площадь Победы в Витебске огородили по случаю проведения праздника урожая "Дожинки" . Ранее на этом месте собирались участники акций протеста. Площадь патрулировали усиленные наряды милиции, стояли несколько микроавтобусов с силовиками. Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, нескольких участников акции задержали. Часть демонстрантов собралась около летнего Амфитеатра. Здесь также прошли задержания.

Разгон митингующих состоялся возле ТЦ "Евроопт" на Московском проспекте, а также около Римско-католического кафедрального костела Иисуса милосердного. Некоторые участники протеста укрылись от силовиков в храме и после смогли разойтись.

Быстрый протест

Протестная акция в Гродно продлилась всего 15 минут. Около 150 человек собрались у кинотеатра "Восток", к ним вышли сотрудники милиции и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. После на место прибыли силовики и сотрудники в камуфляжной форме – начались задержания.

© Sputnik / Инна Гришук Самая быстрая акция протеста прошла в Гродно

Некоторые митингующие начали сопротивляться. Как сообщил корреспондент Sputnik с места событий, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Среди задержанных были мужчины и женщины.

Слезоточивый газ в Гомеле

После обеда возле здания цирка собрались более сотни протестующих. Позже они перешли на другую сторону улицы Советской, где им перегородили дорогу сотрудники ОМОН.

Гомеле. © Sputnik / Мария Амелина "> © Sputnik / Мария Амелина Акция протеста в Гомеле

Произошло столкновение, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ . Также были использованы светошумовые спецсредства. Информацию об этом подтвердили в УВД.

"Подтверждаю единичный факт использования слезоточивого газа в центре города во время того, как демонстранты пытались прорвать боевой заслон сотрудников ОМОНа", - сказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По информации МВД Беларуси, всего в ходе акций протеста в воскресенье, по предварительным данным, было задержано около 200 человек . Более подробную информацию правоохранительные органы обещали сообщить в понедельник.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Читайте также: