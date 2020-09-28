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После обрушения перехода в Подмосковье 32 человека попали в больницу
28.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. При обрушении пешеходного моста на предприятии в Ступино пострадали 54 человека, из них 32 оказались в медицинских учреждениях, сообщает министерство здравоохранения Московской области.
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Надземный пешеходный переход длиной в 32 метра
Как уточнили в Минздраве, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По информации следователей, предварительной причиной обрушения моста высотой в четыре метра является его перегрузка и деформация крепежных элементов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Надземный пешеходный переход располагался на складе в Ступино. Следователи уже назвали предварительную причину его падения.
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