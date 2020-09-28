Лоб в лоб: в Копыльском районе в ДТП погибли три человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен ― Sputnik. В результате аварии, которая произошла днем 27 сентября в Копыльском районе, погибли оба водителя и пассажир Audi, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД.

Mitsubishi управлял 36-летний житель Бреста, за рулем Audi был 38-летний житель Клецка. Еще двое пассажиров обоих авто с травмами доставлены в больницу.

Еще одно ДТП с летальным исходом случилось днем ранее в Борисовском районе. На трассе М-1 26-летний борисовчанин за рулем Opel Astra столкнулся с Mersedes Vito, которым управлял 51-летний россиянин. При этом последний двигался по встречной полосе. В итоге водитель Opel от полученных травм скончался на месте. Водителя и пассажирку Mersedes доставили в больницу.

Всего за минувшие выходные, по данным МВД, произошло 18 учетных ДТП, в которых погибли 12 и травмированы 15 человек, в том числе 1 ребенок. Установлен 181 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 396 водителей находились за рулем без прав.

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