Авария на проспекте Независимости: легковушка влетела в осветительную мачту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Легковой автомобиль врезался в осветительную мачту на проспекте Независимости в столице, об этой аварии сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с участием легковушки случилось утром в понедельник на проспекте Независимости, 78. По предварительной информации ГАИ, водитель Volkswagen двигался по проспекту Независимости в сторону парка Челюскинцев и в какой-то момент не справился с управлением. После этого автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.

"На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в Госавтоинспекции.

Автомобиль получил серьезные повреждения - у него полностью деформирована левая сторона и крыша. Пострадал ли кто-то в результате аварии, не сообщается.

По словам очевидцев, легковушка находится на месте ДТП до сих пор. В данный момент из-за этого образовалась небольшая пробка.

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