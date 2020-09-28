|
Авария на проспекте Независимости: легковушка влетела в осветительную мачту
28.09.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. Легковой автомобиль врезался в осветительную мачту на проспекте Независимости в столице, об этой аварии сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ДТП с участием легковушки случилось утром в понедельник на проспекте Независимости, 78. По предварительной информации ГАИ, водитель Volkswagen двигался по проспекту Независимости в сторону парка Челюскинцев и в какой-то момент не справился с управлением. После этого автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.
"На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в Госавтоинспекции.
Автомобиль получил серьезные повреждения - у него полностью деформирована левая сторона и крыша. Пострадал ли кто-то в результате аварии, не сообщается.
По словам очевидцев, легковушка находится на месте ДТП до сих пор. В данный момент из-за этого образовалась небольшая пробка.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации ГАИ, водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)