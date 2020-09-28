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Милиция задержала двух женщин, которые закидывали на деревья ленточки
28.09.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. В Молодечно задержаны две женщины, которые забрасывали на деревья ленточки белого и красного цвета, сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел в воскресенье ночью. Сотрудники милиции возвращались с вызова и заметили, как четверо граждан забрасывают на дерево ленточки.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Двое мужчин успели скрыться в неизвестном направлении, двух женщин сотрудники милиции задержали и доставили для разбирательства в Молодечненский РОВД", – говорится в сообщении.
В милиции выяснили, что обе женщины воспитывают детей 7 и 14 лет. Задержанные пояснили, что за ними в момент инцидента присматривали бабушки. Правоохранители прибыли по месту их жительства, где оказалось, что дети находились одни.
"Теперь за воспитанием иждивенцев обеих матерей будут следить социальные службы", – рассказали в УВД.
В отношении белорусок составлены протоколы за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. На одну из них – также за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
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Против белорусок составлены протоколы за нарушение правил благоустройства, также их семьи поставили на контроль социальных служб.
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