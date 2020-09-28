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МВД Беларуси констатирует уменьшение числа участников акций протеста
28.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. Свыше 350 митингующих до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержано за прошедшие сутки в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Несогласные с результатами выборов
"Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подсчитали, что во всех областных городах, кроме белорусской столицы, вышли от 5 до 220 человек. Количество митингующих в Минске не уточняется.
В сообщении ведомства говорится, что на телефон 102 поступали жалобы из-за данных акций, и правоохранители задерживали лишь самых активных протестующих. Всего за участие в несанкционированном митинге в милиции оказались более 350 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось
По информации следователей Гомельщины, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, против одного протестующего возбудили уголовное дело.
Напомним, что в Гомеле милиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые средства. В Минске оградили движение на проспекте Победителей и Независимости, временно
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По информации ведомства, всего по стране в воскресенье зафиксировали 22 несанкционированных митинга.
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