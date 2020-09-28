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СК ищет свидетелей разбойного нападения на пункт обмена валют в Минске
28.09.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют во Фрунзенском районе Минска, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.
По информации следователей мужчина дождался, когда кассир выйдет на перерыв, после чего подошел к ней и потребовал все деньги из кассы. В СК уточнили, что при этом он угрожал сотруднице банка предметом, похожим на взрывное устройство.
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушка забежала обратно в помещение обменного пункта и нажала тревожную кнопку. После этого злоумышленник отказался от своей затеи и поспешил уйти.
В СК уточнили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Само нападение на банковское помещение произошло 24 сентября, однако мужчину до сих пор так и не нашли. Поэтому правоохранительные органы просят очевидцев данного происшествия или людей, которым знаком мужчина на фото позвонить в УСК по городу Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.
Как ранее сообщили в МВД, сейчас в Беларуси
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Мужчина в маске, угрожая кассиру "взрывным устройством", потребовал выдать все имеющиеся в обменнике деньги.
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