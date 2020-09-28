СК ищет свидетелей разбойного нападения на пункт обмена валют в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют во Фрунзенском районе Минска, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

По информации следователей мужчина дождался, когда кассир выйдет на перерыв, после чего подошел к ней и потребовал все деньги из кассы. В СК уточнили, что при этом он угрожал сотруднице банка предметом, похожим на взрывное устройство.

Девушка забежала обратно в помещение обменного пункта и нажала тревожную кнопку. После этого злоумышленник отказался от своей затеи и поспешил уйти.

В СК уточнили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Само нападение на банковское помещение произошло 24 сентября, однако мужчину до сих пор так и не нашли. Поэтому правоохранительные органы просят очевидцев данного происшествия или людей, которым знаком мужчина на фото позвонить в УСК по городу Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.

Как ранее сообщили в МВД, сейчас в Беларуси наблюдается рост убийств, нанесений тяжких телесных повреждений, разбоев, а также противоправных действий в сфере высоких технологий.