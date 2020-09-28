В Витебске у братьев-пенсионеров изъяли оружие и почти 18 тысяч патронов

Источник материала: Tut.by

В Витебске возбуждено уголовное дело в отношении двух братьев-пенсионеров, у которых изъяли незарегистрированное охотничье ружье, части оружия и почти 18 тысяч патронов, сообщает УВД.





Одному мужчине — 64 года, второму — 72.

В сарае у младшего брата нашли 367 патронов и составные части от разного оружия.

В квартире у старшего брата обнаружили 17 400 малокалиберных патронов. Ими были набиты шкафы и полки в жилище. Кроме боеприпасов милиция нашла незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра.

Старший мужчина рассказал, что свою «коллекцию» он собирал долгие годы: что-то ему досталось после смерти знакомого, а что-то он покупал в России.

Арсенал изъят, возбуждено уголовное дело.