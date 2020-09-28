ГУВД: по подозрению в клевете на начальника ОМОНа Балабу задержаны студенты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске трех студентов, которые подозреваются в клевете на командира ОМОНа Дмитрия Балабу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

После президентских выборов, начиная с 9 августа в Беларуси проходят протестные уличные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в том числе - бойцами ОМОНа Минска. В отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

"Задержание произвели сотрудники Фрунзенского РУВД Минска, были задержаны трое студентов 18-19 лет. Они подозреваются в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба", - сообщила Sputnik понедельник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Со слов студентов, они решили "потусоваться", узнав из интернета, что машина и фасад многоквартирного дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями, сказала представитель ГУВД.

"Убедившись в этом воочию, захотели внести свой "вклад" с помощью гелевой ручки", - отметила Ганусевич.

По ее словам, сейчас студенты "раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН", но их действиям все равно будет дана правовая оценка.

ГУВД опубликовало видео, на котором запечатлено, как студенты в милицейском автомобиле дают признательные показания. Кроме этого, на оперативном видео запечатлен момент разговора командира ОМОНа Балабы со студентами, который возмущен тем, что они называют его "убийцей" и говорит о том, что они будут привлечены к ответственности за клевету. "Испортить себе жизнь в 18 лет, это нормально?", - задает Балаба риторический вопрос, обращаясь к студентам. Также приводится видеозапись, на которой студент приносит извинения за содеянное.