Два белоруса задержаны при попытке нарушения границы с Польшей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Двух белорусов задержали за нарушение правил пересечения границы, сообщила пресс-служба Пограничного комитета Беларуси.

Первого нарушителя обнаружили 27 сентября рядом с агрогородком Пограничный - сотрудники ГПК остановили его на трассе. Сообщается, что у мужчины не было при себе документов. В разговоре он признался, что хотел нарушить границу в поисках лучших условий жизни, а сам проживает в Гомельской области.

"В этот же день в Свислочском районе произошла еще одна попытка нарушить границу с Польшей. Житель Барановичей вблизи деревни Рыболы решил пересечь границу на велосипеде, но далеко не в пункте пропуска, а по "зеленому" участку", - рассказали в ГПК.

Сработала сигнализация и мужчину задержали.

"29-летний белорус рассказал, что хотел попасть в страны Евросоюза с целью дальнейшего трудоустройства", - добавили в погранкомитете.

Сообщается, что в отношении двух задержанных начат административный процесс за нарушение законодательства о государственной границе. Им грозят штрафы до 100 базовых величин.

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