ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два белоруса задержаны при попытке нарушения границы с Польшей

29.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Двух белорусов задержали за нарушение правил пересечения границы, сообщила пресс-служба Пограничного комитета Беларуси.

YouTube / Державна прикордонна служба України
Пограничники задержали хасида – по болоту он пытался попасть в Украину

Первого нарушителя обнаружили 27 сентября рядом с агрогородком Пограничный - сотрудники ГПК остановили его на трассе. Сообщается, что у мужчины не было при себе документов. В разговоре он признался, что хотел нарушить границу в поисках лучших условий жизни, а сам проживает в Гомельской области.

"В этот же день в Свислочском районе произошла еще одна попытка нарушить границу с Польшей. Житель Барановичей вблизи деревни Рыболы решил пересечь границу на велосипеде, но далеко не в пункте пропуска, а по "зеленому" участку", - рассказали в ГПК.

Сработала сигнализация и мужчину задержали.

"29-летний белорус рассказал, что хотел попасть в страны Евросоюза с целью дальнейшего трудоустройства", - добавили в погранкомитете.

Сообщается, что в отношении двух задержанных начат административный процесс за нарушение законодательства о государственной границе. Им грозят штрафы до 100 базовых величин.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничники сообщили о задержании мужчин в разных районах за один день - оба признались, что хотели выехать в Европу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГУВД: по подозрению в клевете на начальника ОМОНа Балабу задержаны студенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика