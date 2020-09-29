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Два белоруса задержаны при попытке нарушения границы с Польшей
29.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Двух белорусов задержали за нарушение правил пересечения границы, сообщила пресс-служба Пограничного комитета Беларуси.
Первого нарушителя обнаружили 27 сентября рядом с агрогородком Пограничный - сотрудники ГПК остановили его на трассе. Сообщается, что у мужчины не было при себе документов. В разговоре он признался, что хотел нарушить границу в поисках лучших условий жизни, а сам проживает в Гомельской области.
"В этот же день в Свислочском районе произошла еще одна попытка нарушить границу с Польшей. Житель Барановичей вблизи деревни Рыболы решил пересечь границу на велосипеде, но далеко не в пункте пропуска, а по "зеленому" участку", - рассказали в ГПК.
Сработала сигнализация и мужчину задержали.
"29-летний белорус рассказал, что хотел попасть в страны Евросоюза с целью дальнейшего трудоустройства", - добавили в погранкомитете.
Сообщается, что в отношении двух задержанных начат административный процесс за нарушение законодательства о государственной границе. Им грозят штрафы до 100 базовых величин.
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Пограничники сообщили о задержании мужчин в разных районах за один день - оба признались, что хотели выехать в Европу.
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