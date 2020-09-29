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В Бобруйске горела «опорка» - люди не пострадали

29.09.2020 09:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске поздно вечером 28 сентября горел общественный пункт охраны правопорядка, сообщает МЧС. Причина пожара устанавливается, люди не пострадали.


Фото: www.theafterlife.ru

Пожар произошел около 23.50 на первом этаже трехэтажного здания Дома культуры на улице Куйбышева. Горел общественный пункт охраны правопорядка № 4.

В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Пожар произошел поздно вечером 28 сентября. Причина устанавливается.
 
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