В Бобруйске горела «опорка» - люди не пострадали

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске поздно вечером 28 сентября горел общественный пункт охраны правопорядка, сообщает МЧС. Причина пожара устанавливается, люди не пострадали.



Фото: www.theafterlife.ru

Пожар произошел около 23.50 на первом этаже трехэтажного здания Дома культуры на улице Куйбышева. Горел общественный пункт охраны правопорядка № 4.

В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.

Причина пожара устанавливается.