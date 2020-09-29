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Пункт охраны правопорядка горел в Бобруйске
29.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Ночью горел пункт охраны правопорядка в Бобруйске, такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси.
Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило сотрудникам МЧС 28 сентября в 23:51. Огонь вспыхнул на первом этаже здания 1989 года постройки. Горел первый этаж здания Дома культуры, где располагался общественный пункт охраны правопорядка №4.
Люди в результате происшествия не пострадали. Пожаром повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе. МЧС устанавливает точную причину возгорания.
В этот же день инцидент с огнем произошел и в деревне Мосар (Глубокский район). При проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории ОАО "Мосарлен" загорелся погрузчик "Амкодор-527". В результате происшествия повреждены моторный отсек и кабина. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.
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В результате происшествия никто не пострадал, причины случившегося пока не указываются - их установят специалисты.
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