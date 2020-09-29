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Обещал построить бани: мошенник обманул на $280 тысяч почти 200 человек

29.09.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Почти две сотни человек пострадали от действий мошенника, который предлагал услуги по строительству бань, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

"С марта 2018 года по ноябрь 2019 года 36-летний мужчина, являясь учредителем ЧУП "Альбериум Строй", под предлогом оказания услуг по изготовлению бань и прочих деревянных построек, заведомо не собираясь исполнять принятые на себя обязательства, завладел деньгами граждан на сумму более 729 тысяч белорусских рублей", - рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Потерпевшими по уголовному делу признано 198 человек.

Известно, что мошенник является уроженцем Минской области, однако проживал в столице. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый создал в интернете сайт, где указывал себя как официального дилера одного из российских предприятий, при этом на самом деле к нему никакого отношения не имел.

Условием заключения договора было внесение полной или частичной предоплаты как наличным, так и безналичным способом. Денежные средства также перечислялись банками на счет предприятия на основании заключенных с гражданами кредитных договоров.

После получения денег обвиняемый взятые на себя обязательства не выполнял, также не отвечал и на телефонные звонки от потерпевших. Как сообщили в СК,  мужчина не имел реальной возможности исполнять обещанное и не собирался этого делать. Все полученные деньги он тратил на личные нужды.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Мужчина под предлогом услуг по изготовлению бань и других деревянных построек обманул 198 человек на огромную сумму.
 
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