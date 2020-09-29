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Ночью в Гомеле горели две машины
Источник материала: Tut.by
Вечером 28 сентября в Гомеле на улице 2-й Колхозной загорелся автомобиль, досталось и еще одному — рядом припаркованному,
Работникам МЧС удалось сбить пламя. Но в результате пожара повреждены салон, моторный отсек и кузов Chevrolet Orlando, а также лакокрасочное покрытие и бампер Nissan Almera.
Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Когда пожарные прибыли к месту вызова, авто полыхали.
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