Ночью в Гомеле горели две машины

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 сентября в Гомеле на улице 2-й Колхозной загорелся автомобиль, досталось и еще одному — рядом припаркованному, сообщили в МЧС.

Работникам МЧС удалось сбить пламя. Но в результате пожара повреждены салон, моторный отсек и кузов Chevrolet Orlando, а также лакокрасочное покрытие и бампер Nissan Almera.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.