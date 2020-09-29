Рабочий погиб на стройке в Минске в конце мая, но дело завели только сейчас

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. В Минске на территории строительного объекта по проспекту Любимова с высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в результате происшествия погиб 33-летний рабочий, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла вечером 28 мая на территории строительного объекта в Минске, который находится по проспекту Любимова. С высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька. В ней находился 33-летний рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили сотрудников организации, изъяли документацию по охране труда, технике безопасности, назначили необходимые экспертизы.

СК установил, что потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.