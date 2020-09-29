КГК обвиняет литовскую компанию в неуплате 2,9 миллиона рублей налогов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Более 2,9 миллиона рублей недоплатила в бюджет Беларуси одна из литовских коммерческих организаций, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.

По информации Департамента финансовых расследований КГК, сама компания была зарегистрирована в Литве, однако при этом осуществляла деятельность в Минске. Здесь находились ее органы управления, печать и средства удаленного доступа к расчетному счету, проводились переговоры, подписывались и оформлялись товаросопроводительные документы.

Как уточнили в комитете, зарубежная организация занималась поставками лома цветных металлов белорусским субъектам хозяйствования.

"Всего в прошлом году от предпринимательской деятельности на территории Беларуси иностранная компания получила более 9,2 млн. рублей выручки. Сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила 2,9 млн рублей", – посчитали в Департаменте финансовых расследований.

Эти действия в ДФР расценили, как уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На имущество подозреваемых – 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости – наложен арест "с целю возмещения ущерба, причиненного государству".

Ранее в КГК заявили о неуплате налогов крупным застройщиком и девелопером, компанией "Белтяжмаш", которая сдавала офис штабу экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико.