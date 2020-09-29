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Турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС

29.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик армянских ВВС, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны страны Шушану Степанян.

Инцидент произошел во вторник, 29 сентября. Турецкий самолет поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении.

В это время действия армянских ПВО поддерживала авиация.

"При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб", - написала Степанян в Facebook.

В свою очередь, в Баку опровергли заявления армянской стороны. "Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины", - заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

С опровержением выступили и в Анкаре, заявив, что утверждения об этом "совершенно неверны".

Что произошло

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

© Sputnik /
Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.

Армения еще накануне объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В Минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

 
Теги: Минск
 
 
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Турецкие истребители F-16 во вторник обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников "Байрактар" по армянским населенным пунктам.
 
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