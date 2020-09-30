Азербайджан заявил об уничтожении ЗРК С-300 армянских ВС в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника", - цитирует Минобороны Азербайджана РИА Новости .

До этого пресс-службой ведомства сообщалось, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, были сняты с боевого дежурства и направлены в сторону Нагорного Карабаха.

Всего, по данным азербайджанской стороны, с начала обострения конфликта были убиты и ранены до 2,7 тысячи армянских военнослужащих, было уничтожено около 130 единиц бронетехники.

Утром в среду пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что над Степанакертом ночью были сбиты два беспилотника вооруженных сил Азербайджана. "По всей протяженности линии фронта идут артиллерийские бои. Ночью над Степанакертом были сбиты два беспилотника ВС Азербайджана", - отметила она.

Что произошло

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.

Армения объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В Минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.