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Следствие оставило Тихановского под стражей еще на 2 месяца
30.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Известному белорусскому блогеру и мужу экс-кандидата в президенты Сергею Тихановскому следствие продлило сроки содержания под стажей еще на два месяца, сообщил Sputnik его адвокат Виктор Мацкевич.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Тихановский является обвиняемым уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он был задержан четыре месяца назад, 29 сентября истек назначенный ему срок содержания под стражей. По решению руководителя следственной группы
"Сроки расследования уголовного дела продлены еще на 2 месяца, также продлен и срок содержания под стражей, до 29 ноября", - сказал его адвокат Sputnik в среду.
По словам адвоката, им была подана жалоба на меру пресечения Тихановскому, когда его оставили под стражей на 4 месяца.
Адвокат также рассказал, что Тихановский в СИЗО чувствует себя бодро, не потерял силы духа, регулярно занимается спортом, но очень скучает по своей жене. "Он очень любит Светлану (Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты, в настоящее время находится за границей - Sputnik) и очень по ней скучает", - сказал адвокат Мацкевич.
Он рассказал, что следователи проводят следственные действия, иногда вызывают Тихановского на допросы. Отвечая на вопрос о том, допросили ли блогера по эпизоду, где потерпевшей признана председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, адвокат сказал, что дал подписку о неразглашении и не может рассказать подробности. "Его допрашивали, но по каким эпизодам, я сказать не могу", - уточнил защитник.
Как ранее сообщал Sputnik, Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского, сообщила глава ЦИК. В начале июня Ермошина на заседании ЦИК заявила, что некоторые участники избирательной кампании выступили с угрозами в ее адрес и написала заявление в СК.
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По словам адвоката, в СИЗО блогер не потерял оптимизма, но очень скучает по жене, которую уже не видел более четырех месяцев.
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