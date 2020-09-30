Следствие оставило Тихановского под стражей еще на 2 месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Известному белорусскому блогеру и мужу экс-кандидата в президенты Сергею Тихановскому следствие продлило сроки содержания под стажей еще на два месяца, сообщил Sputnik его адвокат Виктор Мацкевич.

Тихановский является обвиняемым уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он был задержан четыре месяца назад, 29 сентября истек назначенный ему срок содержания под стражей. По решению руководителя следственной группы блогер был переведен в следственную тюрьму в Жодино , ранее он находился в СИЗО ГУВД Минска.

"Сроки расследования уголовного дела продлены еще на 2 месяца, также продлен и срок содержания под стражей, до 29 ноября", - сказал его адвокат Sputnik в среду.

По словам адвоката, им была подана жалоба на меру пресечения Тихановскому, когда его оставили под стражей на 4 месяца.

Адвокат также рассказал, что Тихановский в СИЗО чувствует себя бодро, не потерял силы духа, регулярно занимается спортом, но очень скучает по своей жене. "Он очень любит Светлану (Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты, в настоящее время находится за границей - Sputnik) и очень по ней скучает", - сказал адвокат Мацкевич.

Он рассказал, что следователи проводят следственные действия, иногда вызывают Тихановского на допросы. Отвечая на вопрос о том, допросили ли блогера по эпизоду, где потерпевшей признана председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, адвокат сказал, что дал подписку о неразглашении и не может рассказать подробности. "Его допрашивали, но по каким эпизодам, я сказать не могу", - уточнил защитник.

Как ранее сообщал Sputnik, Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского, сообщила глава ЦИК. В начале июня Ермошина на заседании ЦИК заявила, что некоторые участники избирательной кампании выступили с угрозами в ее адрес и написала заявление в СК.

Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги. В какой-то момент к блогеру обратилась женщина, но тот сказал, что она задает провокационные вопросы, и не стал с ней общаться. После к Тихановскому и его команде подошел милиционер, который вскоре оказался на земле.