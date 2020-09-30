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В Могилевском районе из мелиоративного канала спасли лошадь

30.09.2020 09:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 29 сентября из мелиоративного канала спасли лошадь, сообщает МЧС. Животное на выгуле пыталось перепрыгнуть через канал и увязло.


Фото: МЧС

Спасателей вызвали днем — сообщили, что в деревне Новоселки Могилевского района в мелиоративный канал провалилась лошадь. Животное принадлежит частному крестьянскому фермерскому хозяйству. Во время выгула лошадь провалилась в канал, увязла и не смогла выбраться.

Спасатели вытащили лошадь при помощи подручных средств и пожарного рукава.


Фото: МЧС

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время выгула лошадь пыталась перепрыгнуть через мелиоративный канал и увязла.
 
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