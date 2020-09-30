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Баскетболистка Елена Левченко задержана – ГУВД
30.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Подтверждаю, что Левченко задержана в рамках административного процесса", - сказала Ганусевич.
Вместе с тем, официальный представитель столичной милиции не уточнила конкретно, что вменяют в вину известной спортсменке.
По информации Sputnik, Левченко находится в Ленинском РУВД. Баскетболистку задержали в Национальном аэропорту Минск, когда она собиралась вылететь на плановое лечение и реабилитацию - при себе у нее были все необходимые документы.
Левченко - одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывал дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.
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Известная белорусская баскетболистка неоднократно принимала участие в воскресных акциях протеста и подписала открытое письмо к власти и силовикам.
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