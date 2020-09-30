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Баскетболистка Елена Левченко задержана – ГУВД

30.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Подтверждаю, что Левченко задержана в рамках административного процесса", - сказала Ганусевич.

Вместе с тем, официальный представитель столичной милиции не уточнила конкретно, что вменяют в вину известной спортсменке.

По информации Sputnik, Левченко находится в Ленинском РУВД. Баскетболистку задержали в Национальном аэропорту Минск, когда она собиралась вылететь на плановое лечение и реабилитацию - при себе у нее были все необходимые документы. 

Левченко - одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывал дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная белорусская баскетболистка неоднократно принимала участие в воскресных акциях протеста и подписала открытое письмо к власти и силовикам.
 
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