Баскетболистка Елена Левченко задержана – ГУВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Подтверждаю, что Левченко задержана в рамках административного процесса", - сказала Ганусевич.

Вместе с тем, официальный представитель столичной милиции не уточнила конкретно, что вменяют в вину известной спортсменке.

По информации Sputnik, Левченко находится в Ленинском РУВД. Баскетболистку задержали в Национальном аэропорту Минск, когда она собиралась вылететь на плановое лечение и реабилитацию - при себе у нее были все необходимые документы.

Левченко - одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывал дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.