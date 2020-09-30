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Следователям удалось найти пропавшего неделю назад 43-летнего белоруса
30.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Тело мужчины, который числился пропавшим без вести, обнаружили в Верхнедвинском районе, сообщает Следственный комитет Беларуси.
© Photo : Следственный комитет
По информации СК, в конце сентября в милицию обратилась женщина с просьбой найти своего 43-летнего знакомого. Через некоторое время правоохранители получили информацию, что мужчина был убит во время отдыха.
Следствием предварительно установлено, что вечером 20 сентября погибший отдыхал в компании своего знакомого в Верхнедвинском районе.
"Во время распития спиртного, между 34-летним хозяином дома и 43-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого гостю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый закопал тело недалеко от своего места жительства", - уточнили в СК.
В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и изъяли все предметы для исследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.
Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного Кодекса (убийство с особой жестокостью). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.
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Мужчину обнаружили в земле неподалеку от дома, где проживал один из его приятелей, с которым они вместе отдыхали.
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