Следователям удалось найти пропавшего неделю назад 43-летнего белоруса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Тело мужчины, который числился пропавшим без вести, обнаружили в Верхнедвинском районе, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По информации СК, в конце сентября в милицию обратилась женщина с просьбой найти своего 43-летнего знакомого. Через некоторое время правоохранители получили информацию, что мужчина был убит во время отдыха.

Следствием предварительно установлено, что вечером 20 сентября погибший отдыхал в компании своего знакомого в Верхнедвинском районе.

"Во время распития спиртного, между 34-летним хозяином дома и 43-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого гостю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый закопал тело недалеко от своего места жительства", - уточнили в СК.

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и изъяли все предметы для исследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного Кодекса (убийство с особой жестокостью). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.