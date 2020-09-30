ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователям удалось найти пропавшего неделю назад 43-летнего белоруса

30.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Тело мужчины, который числился пропавшим без вести, обнаружили в Верхнедвинском районе, сообщает Следственный комитет Беларуси.

© Photo : Следственный комитет
Следователи разбираются в странном убийстве в Мозыре

По информации СК, в конце сентября в милицию обратилась женщина с просьбой найти своего 43-летнего знакомого. Через некоторое время правоохранители получили информацию, что мужчина был убит во время отдыха.

Следствием предварительно установлено, что вечером 20 сентября погибший отдыхал в компании своего знакомого в Верхнедвинском районе.

"Во время распития спиртного, между 34-летним хозяином дома и 43-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого гостю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый закопал тело недалеко от своего места жительства", - уточнили в СК.

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и изъяли все предметы для исследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного Кодекса (убийство с особой жестокостью). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину обнаружили в земле неподалеку от дома, где проживал один из его приятелей, с которым они вместе отдыхали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте пропавшего 35-летнего мужчину нашли погибшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика