В Верхнедвинском районе мужчину убили и закопали неподалеку

Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинском районе обнаружили тело мужчины, который неделю числился пропавшим без вести, сообщает СК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

27 сентября женщина заявила в милицию о том, что пропал ее 43-летний знакомый.

Выяснилось, что вечером 20 сентября пропавший мужчина пил в компании в гостях. Между ним и 34-летним хозяином дома произошел конфликт, он нанес гостю травмы, от которых тот умер на месте. Затем мужчина закопал тело недалеко от своего жилища.

Смерть мужчины носит криминальный характер, считают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Подозреваемый задержан.